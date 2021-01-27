Фото: pixabay.com





Предыстория. Федерации профсоюзов обнародовало открытое письмо, адресовано Международной организации труда. В нем говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси, а также про «абсолютно незаконное давление» на нашу страну. Напомним, ЕС ввел ряд экономических санкций против отдельных белорусских предприятий.





Работники организаций и предприятий сообщали, что их «настоятельно просят» подписать открытое письмо федерации.





Федерация профсоюзов: «Эти меры ухудшают положение не только самих работников, но и членов их семей»

В Федерации профсоюзов рассказывают, что открытое письмо за один день — 26 января — подписали больше 16 тысяч человек. При этом сбор подписей продолжается.





«Сегодня также стало известно, что обращение в Международную организацию труда направлено Национальным советом по трудовым и социальным вопросам. Три стороны совета — правительство, объединения нанимателей и профсоюзов — обратились к генеральному директору Международного бюро труда Гаю Райдеру в связи с неправомерностью введения Европейским союзом санкций против ряда предприятий нашей страны», — сообщают в Федерации профсоюзов.





В открытом письме утверждается, что «введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий — это в первую очередь негативные экономические последствия в отношении их работников». «Эти меры ухудшают положение не только самих работников, но и членов их семей. Снижение заработной платы, сокращение рабочих мест, замораживание гарантированных коллективными договорами выплат работникам — это далеко не все, с чем могут столкнуться трудящиеся», — рассказывают в федерации.





Работники: «Пришлось под страхом подписывать, потому что и так жить не за что»

Часть работников предприятий и организаций подписывают письмо из-за своих убеждений, они поддерживают позицию официальных профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси.





Некоторые работники же рассказывают, что им «помогают» решиться поставить подписаться под открытым обращением. В отдельных случаях — через намеки по лишению премий и даже потере рабочего места.









«В нашем детском садике письмо подписали все, многие даже не читали, что подписывают. Потому что руководитель сказал, что премии тогда никто не увидит, — рассказывает работница детского садика в одном из райцентров Витебской области. — Как я только сказала, что такое подписывать не буду, то на меня сразу натравили заведующую, которая мне сказала, что премии я тогда не увижу. А у нас оклад чуть больше 170 рублей, а все остальные надбавки, это и есть премия. Так выходит минимальная заработная плата. А у нас в городе и так беда с работой. Вот и пришлось под страхом подписывать, потому что и так жить не за что».





«Сегодня всех заставили подписаться, объяснив, что эти списки будут отксерены и подняты при продлении контракта. Под угрозой подписали не только мое учреждение, но и те, которые по соседству, — рассказала работница сферы образования. — К сожалению, и я подписала. Очень стыдно за себя. Работаю в учреждении больше 20 лет. И потерять работу в то время, когда двое детей обучаются на платной основе, очень страшно».





Также сообщается, что для сбора подписей подключили административный ресурс — чиновников на местах.

