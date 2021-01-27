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В Беларуси еще 31 человека признали политическим заключенным

В Беларуси еще 31 человек признан политическим заключенным. Таким образом, по состоянию на 27 января их 220.


Правозащитники признали политзаключенными следующих осужденных к лишению свободы:

  1. Александр Бабич, (осужден на три с подовой года лишения свободы по ст. 363 УК)
  2. Михаил Шабалюк, (осужден на три года лишения свободы по ст. 363 УК )
  3. Александр Французов, (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК)
  4. Евгений Петраченко, (осужден на три с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)
  5. Илья Лобацевич, (осужден на полтора года лишения свободы по ст. 364 УК)
  6. Олег Ефременко, (осужден на четыре с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)
  7. Дмитрий Кулаков, (приговорен к трем с половиной годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по ст. 364 и 369 УК)
  8. Владислав Маковецкий, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)
  9. Александр Кириленко, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)
  10. Егор Храменя, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)
  11. Владимир Шустов, (приговорен к трем годам лишения свободы по ст. 364 УК)
  12. Антон Лакишик, (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)
  13. Павел Манкиненко, (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК)
  14. Артем Токарчук, (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)
  15. Евгений Червинский, (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)
  16. Илья Френь (приговорен к четырем годам лишения свободы по ст. 364 УК)
  17. Илья Турков (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 и 342 УК)
  18. Глеб Готовко, (осужден на четыре года лишен свободы по ст. 363, 364, 342, 435 УК)
  19. Анатолий Хиневич (осужден на два с половиной года лишения воды по ст. 364 УК)
  20. Виктор Актистов, (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)
  21. Дмитрий Галко (осужден на три года разбавления свободы по ст. 364 УК)
  22. Александр Захаревич (осужден на два года лишения свободы по ст. 364 УК)
  23. Андрей Короленя, (осужден на два года лишения свободы по ст. 363 УК)
  24. Артем Павлечко (осужден на три года лишен свободы по ст. 364, 342 УК)
  25. Евгений Калиновский (осужден на четыре года лишен свободы по ст. 364, 342 УК)
  26. Сергей Римша (приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по ст. 364, 342 УК)
  27. Витольд Ашурок (приговорен к пяти годам лишения свободы по ст. 342, 364 УК)
  28. Роман Короневич (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)
  29. Олег Фомин (осужден на два с половиной года лишения свободы по арт. 364 УК).
  30. Александр Губейко (осужден на два года лишения свободы по ст. 364 УК)
  31. Виктор Борушко (осужден на пять лет лишения свободы по п. 5 ч. 2 ст. 147 УК)
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