Политзаключённому Евгению Афнагелю не разрешили проститься с умершим отцом
Политзаключённому Евгению Афнагелю не разрешили проститься с умершим отцом, сообщает charter97.org.
Активист "Европейской Беларуси" находится в заключении с сентября 2020-го. Его адвокат обратился с просьбой разрешить политзаключённому быть на похоронах своего отца. Однако администрация минского СИЗО № 1 отказались рассматривать такую возможность без разрешения Следственного комитета.
Игоря Афнагеля похоронили 27 января на Западном кладбище Минска. Он был известным белорусским марафонцем-любителем, более 30 лет проработал в редакции "Белорусской энциклопедии". Родители Игоря Афнагеля во время войны участвовали в минском антинацистском подполье, были расстреляны оккупантами.
В Беларуси насчитывается уже 220 политзаключённых. 27 января в список добавили сразу 31 человека.
19:28 27/01/2021
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