



Активист "Европейской Беларуси" находится в заключении с сентября 2020-го. Его адвокат обратился с просьбой разрешить политзаключённому быть на похоронах своего отца. Однако администрация минского СИЗО № 1 отказались рассматривать такую возможность без разрешения Следственного комитета.





Игоря Афнагеля похоронили 27 января на Западном кладбище Минска. Он был известным белорусским марафонцем-любителем, более 30 лет проработал в редакции "Белорусской энциклопедии". Родители Игоря Афнагеля во время войны участвовали в минском антинацистском подполье, были расстреляны оккупантами.





В Беларуси насчитывается уже 220 политзаключённых. 27 января в список добавили сразу 31 человека.