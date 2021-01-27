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Лукашенко освободил от должности главу МЧС Владимира Ващенко

Соответствующий указ был подписан в среду, 27 января


Александр Лукашенко освободил от должности Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Владимир Ващенко был уволен в запас по возрасту (Ващенко 62 года - Ред.) с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, - написано в сообщении.

Впрочем, ссылка на возраст это формальность. Самому Лукашенко, напомним, 66 лет. И считает себя молодым.
"Белорусский партизан"
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