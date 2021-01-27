Лукашенко освободил от должности главу МЧС Владимира Ващенко





Александр Лукашенко освободил от должности Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».





- Владимир Ващенко был уволен в запас по возрасту (Ващенко 62 года - Ред.) с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, - написано в сообщении.





Впрочем, ссылка на возраст это формальность. Самому Лукашенко, напомним, 66 лет. И считает себя молодым.



