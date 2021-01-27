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The Insider: отравившие Навального отрудники ФСБ причастны к убийству еще трех человек

Группа сотрудников ФСБ, следившая за политиком Алексеем Навальным и предположительно организовавшая его отравление, отравила еще нескольких человек.

The Insider: отравившие Навального отрудники ФСБ причастны к убийству еще трех человек
Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat и The Insider, проведенном совместно с Der Spiegel.

Расследователям удалось доказать причастность сотрудников ФСБ к смертям журналиста Тимура Куашева, политика Никиты Исаева и активиста Руслана Магомедрагимова.  

Смерть Никиты Исаева

Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия» и советник главы «Справедливой России» Сергея Миронова, умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва. Официальной причиной смерти был назван сердечный приступ — но еще до результатов экспертизы тело было кремировано по воле покойного. 

В базе данных перелетов сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, расследователи обнаружили семь совпадений по городу и дате поездки в течение последнего года его жизни. 

Совпадений по последней поездке Исаева в Тамбов нет, но метаданные телефона одного из участников группы показывают, что он был в городе в одно время с политиком — авторы расследования предположили, что сотрудники ФСБ могли либо использовать другие имена, либо доехать до Тамбова из Москвы на машине.

Bellingcat и The Insider отмечают, что Иваев был «абсолютно лояльным Кремлю политиком» и признают, что у них нет однозначных объяснений, чем «провластный „патриот“ мог не угодить ФСБ». 

Расследователи в рамках «гипотетически возможной интерпретации» пишут, что Исаев мог работать на Службу внешней разведки — и что поводом для убийства могли быть какие-то его действия, которые были «интерпретированы спецслужбами как предательство». 

В расследовании подчеркивается, что никаких данных, подтверждающих эту гипотезу, нет. 

Подробнее - у  The Insider
Источник: meduza.io
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