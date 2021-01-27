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"Он сейчас подлизывается к Кремлю, но ситуация критическая"

Политолог Дмитрий Болкунец – о том, будет ли Россия поддерживать Лукашенко

Власти России и Беларуси 26 января обменялись политическими реверансами по случаю протестных акций в обеих странах.

Сначала замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального проходили по "белорусскому сценарию", а их организаторы "хотели жертв для того, чтобы в дальнейшем раскачивать ситуацию" (цитата по ТАСС).

Затем российские протесты прокомментировал Александр Лукашенко. По его мнению, власти Беларуси "должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним".

Лукашенко сказал: "Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет".

Ситуацию прокомментировал Настоящему времени политолог Дмитрий Болкунец
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