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Тихановская пока не возвращается

Светлана Тихановская в интервью эстонскому изданию Postmees заявила, что пока не готова вернуться на родину из Литвы, где вынужденно оказалась вскоре после президентских выборов.


- Конечно, хотела бы вернуться домой, когда это станет возможным. Власти Беларуси предъявили мне два обвинения, которые хоть и абсолютно безосновательны, но на границе меня сразу могут арестовать. Возможно, что международные организации попытаются меня защитить, но я должна учитывать, что это может не получиться. Но я мать, и не могу оставить детей одних, ведь их отец арестован. Для меня это большая дилемма, однако сейчас я все-таки должна остаться за границей, ведь здесь я точно могу продолжать свое дело.
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