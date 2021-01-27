Тихановская пока не возвращается





- Конечно, хотела бы вернуться домой, когда это станет возможным. Власти Беларуси предъявили мне два обвинения, которые хоть и абсолютно безосновательны, но на границе меня сразу могут арестовать. Возможно, что международные организации попытаются меня защитить, но я должна учитывать, что это может не получиться. Но я мать, и не могу оставить детей одних, ведь их отец арестован. Для меня это большая дилемма, однако сейчас я все-таки должна остаться за границей, ведь здесь я точно могу продолжать свое дело.