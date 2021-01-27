Сообщается, что Офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, возглавляемое Павлом Латушко, Вероника и Валерий Цепкало мобилизуют силы для:





– помощи людям, которые пострадали от репрессий;





– наращивания протестной активности;





– экономического и политического давления на режим;





– поддержки местных сообществ;





– создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства;





– увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих;





– возврата законности и наказания виновных в насилии.





"Раскрывать детали плана мы будем по ходу развития событий, – говорится в сообщении демсил. – Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы".





Анонсируется, что на следующей неделе лидеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали «Плана победы-2021».