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Неужели? Макей обещает не допустить в Беларуси возрождения неонацизма

Правящий в Беларуси режим обещает делать все возможное для противодействия возрождению неонацизма.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время памятного мероприятия по случаю международного дня памяти жертв холокоста у мемориала "Яма" в Минске в среду. 

"Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма, любым проявлениям этнической, религиозной ненависти, нетерпимости и фанатизма. 

На этом пути Беларусь открыта к сотрудничеству со всеми государствами, которые заинтересованы в том, чтобы обеспечить мир и стабильность на планете, способствовать формированию устойчивого и толерантного общества", - сказал Макей. Его цитирует госагентство БелТА. 

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