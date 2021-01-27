СМИ: в Витебске за взятки задержан прокурор города

Об этом TUT.BY сообщили несколько не связанных друг с другом источников.





— Прокурор города Витебска Юрий Романовский задержан при получении взятки — на своем рабочем месте. Задерживали его сотрудники КГБ. Романовского отвезли в Минск, — сообщил TUT.BY источник в городской прокуратуре.





Один источник утверждает, что задержание произошло в пятницу, 22 января, в конце рабочего дня. Другой же рассказал TUT.BY, что это произошло раньше, но действительно на прошлой рабочей неделе.





В приемной прокуратуры Витебска TUT.BY в среду сообщили, что «Юрия Владимировича нет, есть исполняющий обязанности».





Исполняющий обязанности прокурора Витебска Кирилл Дубов (ранее — заместитель Романовского) отказался от комментариев.





На сайте прокуратуры Витебска в графе «прокурор» информация отсутствует. Еще в пятницу, 22 января, там стояла фамилия Романовского.





TUT.BY пытался получить официальный комментарий представителей областной прокуратуры, Генпрокуратуры, УСК по региону, КГБ. Связаться ни с кем не удалось.





Старший советник юстиции Юрий Романовский получил назначение на должность прокурора Витебска 7 мая 2013 года.





В органах прокуратуры Витебской области служит с января 2000 года.







