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СМИ: в Витебске за взятки задержан прокурор города

В Витебске, по не подтвержденной официально информации, задержан прокурор города — 48-летний Юрий Романовский.

СМИ: в Витебске за взятки задержан прокурор города
Об этом TUT.BY сообщили несколько не связанных друг с другом источников.

— Прокурор города Витебска Юрий Романовский задержан при получении взятки — на своем рабочем месте. Задерживали его сотрудники КГБ. Романовского отвезли в Минск, — сообщил TUT.BY источник в городской прокуратуре.

Один источник утверждает, что задержание произошло в пятницу, 22 января, в конце рабочего дня. Другой же рассказал TUT.BY, что это произошло раньше, но действительно на прошлой рабочей неделе.

В приемной прокуратуры Витебска TUT.BY в среду сообщили, что «Юрия Владимировича нет, есть исполняющий обязанности».

Исполняющий обязанности прокурора Витебска Кирилл Дубов (ранее — заместитель Романовского) отказался от комментариев.

На сайте прокуратуры Витебска в графе «прокурор» информация отсутствует. Еще в пятницу, 22 января, там стояла фамилия Романовского.

TUT.BY пытался получить официальный комментарий представителей областной прокуратуры, Генпрокуратуры, УСК по региону, КГБ. Связаться ни с кем не удалось.

Старший советник юстиции Юрий Романовский получил назначение на должность прокурора Витебска 7 мая 2013 года.

В органах прокуратуры Витебской области служит с января 2000 года. 
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