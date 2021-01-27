Казакевич: Власти притормозили тотальную зачистку

– Вчера Лукашенко принял ряд кадровых решений: новые руководители появились в Совбезе, Брестском облисполкоме, Комитете госконтроля, «Гродно-Азоте». В соответствии с какой логикой были сделаны эти назначения?





– Если исходить из того, что сам Лукашенко озвучивал, то основной приоритет – безопасность режима, усилением политического контроля над ситуацией. Другие аспекты также немаловажны, но приоритетом является обеспечение еще большего политического контроля.





– Вчера же Юрий Воскресенский составил список на амнистию из 213 человек. Что это означает? Политзаключенных начнут выпускать?





– Такое возможно. По крайней мере, такой вариант обсуждается еще с осени. Понятно, что политическая деэскалация без освобождения политзаключенных невозможна. Также невозможно обеспечить хоть какую-то деэскалацию в отношениях с Западом.





Поэтому, наверное, такой ход всерьез рассматривается, хотя не думаю, что решение уже принято.





С одной стороны, это может стать обращением к обществу, демонстрацией примирения, попыткой успокоить если не всех, то хотя бы часть общества и снизить тем самым протестные настроения.





С другой стороны, такой ход создаст возможности если не для нормализации отношений с Западом, то для их деэскалации.





Но понятно, что с амнистией могут возникнуть различные проблемы. В конце концов, чтобы человек был амнистирован, он должен признать вину. И, наверное, сложно ожидать, что ключевые политзаключенные пойдут на это.





– Что касается отношений с Западом: освобождение политзаключенных может стать символическом шагом официального Минска или это станет торговлей политзаключенными, как было раньше?





– Тактика может быть разной, в зависимости от ситуации. Возможно, какое-то количество политзаключенных выпустят как жест доброй воли, а дальше начнется торговля по-крупному. А может быть, сразу начнется торговля.





Но понятно, что просто так выпускать не будут. Власти будут стремиться к тому, чтобы получить максимальное количество бонусов, гарантий за освобождение политзаключенных.





– В то же время количество политзаключенных продолжает расти. Сегодня к пяти годам приговорили минчанина по обвинению в нападении на сотрудника ОМОНа, хотя сам обвиняемый заявлял о пытках.





– Но этот случай – старый. Названного минчанина арестовали и завели на него дело еще, если так можно сказать, в старую эпоху. Здесь важно смотреть на новые случаи – а их сейчас меньше, чем это было осенью и в конце прошлого года.





В данном конкретном случае суд состоялся по инерции. Конечно же этот минчанин будет рассматриваться в качестве политзаключенного, если власть пойдет на амнистию, торговлю с Западом.





Но в целом нужно признать, что количество новых дел гораздо меньше. В определенной степени власти притормозили каток репрессий, тотальную зачистку.