Власти хотят узаконить использование армии против безоружных граждан?
Военный обозреватель Егор Лебедок рассказал о секретных указах Лукашенко.
Военный обозреватель Егор Лебедок прокомментировал назначение государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича, который до настоящего времени возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил.
«Полагаю, что Вольфовича назначили в Совбез, руководствуясь стремлением наладить единую системную работу силового блока Беларуси. С августа 2020 года все решения принимались в рамках отдельных силовых структур, не говоря уже о гражданских направлениях работы Совбеза.
Координация, конечно, шла и через администрацию Лукашенко и на локальном уровне через ситуационный штаб, но системности не было. Решения принимались и принимаются ситуативно, а не с упреждением», — заявил аналитик в своем телеграм-канале.
Он отметил, что сам Лукашенко назвал Вольфовича «системным человеком», а тот сказал, что «нужно задуматься, прежде всего, над вопросами, связанными с системой управления всем силовым блоком, направленным на то, чтобы мы могли локализовать, минимизировать все угрозы — и внешние, и прежде всего внутренние».
Вольфович отметил, что предстоит внести изменения в нормативно-правовые документы.
Лебедок со ссылкой на мнения экспертов, пишет, что в прошлом году действия силовых структур не всегда соответствовали законодательству, а «ряд основ применения силовых структур и ВС во второй половине 2020 года был прописан не в законодательстве, а в закрытых указах».
«Как минимум каждый десятый указ президента не был опубликован в 2020 году. В обычное время это указы с грифами, отказ в помиловании осужденных к ВМН, финансирование разработок вооружений и др. Но в данный период с большой вероятностью можно предположить, что в таких указах были изложены, с позволения сказать, правовые основы применения силовиков.
Соответствовали ли эти указы Конституции и законодательству, узнать можно будет только после ухода Лукашенко. Вероятно, часть таких решений из закрытых указов будет закреплена в общем законодательстве.
Не исключено, что участие Вооруженных Сил не только во внутренних вооруженных конфликтах, но и в случаях, аналогичных событиям прошлого года, закрепят в соответствующих законах.
Проще говоря, на уровне закона разрешат ССО бегать с дубинками по улицам, а военнослужащим общевойсковых подразделений стоять в оцеплении и без введения чрезвычайного положения», — полагает аналитик.
По его мнению, из-за упадка экономики у действующих властей страны «остаются непопулярные меры, которые приведут к росту недовольства, что нужно учитывать или нейтрализовывать силовыми способами, включая, разработку соответствующих изменений в законодательстве о правонарушениях и т.д.».
Ранее, глава Народного антикризисного управления (НАУ) и член президиума Координационного совета Павел Латушко выступил с заявлением, в котором призвал белорусских военных действовать только согласно закону. И обвинил военный спецназ в убийстве и создании «эскадронов смерти».
«Я не призываю никого к измене присяге и конституционному строю. Наоборот. Я призываю каждого из вас совершить маленький гражданский подвиг и начать все делать по закону.
И очень скоро мы с вами будем жить в стране, о которой мечтали. И белорусский народ снова будет любить своих защитников и гордиться ими», — призвал белорусских военных Павел Латушко.
Источник: Телеграф
11:18 27/01/2021
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