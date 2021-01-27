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Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

"Президент России выступит на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", организованного Всемирным экономическим форумом", - сообщила пресс-служба Кремля.




Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что выступление Путина будет посвящено изменениям в мире в эпоху пандемии.

"Темы Давоса хорошо известны: новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы, поэтому именно это. Обещает быть таким достаточно объемным и очень интересным это выступление", - рассказал Песков.

Выступление Путина будет публичным, в закрытом формате как правило проводят дискуссии.

Всемирный экономический форум в Давосе начался в понедельник, впервые за 50 лет он проходит в онлайн-формате из-за пандемии. Главная тема мероприятия – обсуждение ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса. В Давосе также запланированы выступления других глав государств: канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху, премьера Индии Нарендры Моди.

Александр Лукашенко такие мероприятия никогда не посещал.
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