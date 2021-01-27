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Ходорковский: Путин не признал своих дочерей, любовниц, солдат. Вы действительно ожидали, что он признает дворец?

Российский бизнесмен и оппозиционный деятель Михаил Ходорковский считает, что ожидать от президента РФ Владимира Путина подтверждения, что дворец под Геленджиком принадлежит ему, не следовало. Об этом он написал в Twitter.


"Путин не признал своих дочерей, любовниц / гражданских жен, солдат, сказав, что "форму можно купить в любом военторге". Вы действительно ожидали, что он признает свой дворец?" – написал Ходорковский.


Ходорковский также считает, что ответ Путина на вопрос о дворце на встрече со студентами – "даже не непрофессионализм, а тупая подстава" со стороны помощников Путина, готовивших ему этот текст.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Путин назвал расследование "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян". Его спикер Дмитрий Песков заявил, что настоящие владельцы дворца – "один или несколько предпринимателей", и отказался разглашать их имена.

По состоянию на вечер 26 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало более 92 млн просмотров.
Гордон
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