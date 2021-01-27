«Национальный страйк не удался»





Виталий Рымашевский, сопредседатель «Белорусской христианской демократии»:





— Сёння відавочна, што наша барацьба за ўсталяванне дэмакратычнага рэжыму ў Беларусі зацягваецца. Асноўная прычына тут, на маю думку, — што пуцінски рэжым гатовы фінансаваць карупцыйны, збанкрутаваны рэжым Лукашэнкі. З-за таго, што Пуцін падтрымлівае Лукашэнку, у яго ёсць грошы, каб карміць тых, хто нас сёння збівае і гвалтуе на вуліцах, падтрымліваць лаяльную яму групу грамадства: сілавыя структуры (ГУБАЗіК, АМАП, спецназ) і вертыкаль, якая ўключае, на жаль, сістэму беларускіх судоў, пракуратуру. Гэта галоўны чыннік.





Другі — што пакуль што недастатковая крытычная маса беларусаў гатовая рызыкаваць, напрыклад, стратай працы. Самы просты і лёгкі шлях негвалтоўнай змены ўлады — гэта мірныя дэманстрацыі пратэсту і нацыянальныя страйкі. Нацыянальны страйк не атрымаўся, таму што працоўныя дзяржпрадпрыемстваў і ўвогуле большасць людзей выходзілі на працу, а гэта таксама падтрымлівае рэжым. Зразумела, што імі рухае страх. Аб’ектыўна, што барацьба зацягваецца.





Рэжым Лукашэнкі, безумоўна, сыйдзе, але калі гэта здарыцца, залежыць ад кожнага з нас. Я вельмі спадзяюся, што гэта будзе хутка, але зараз усё залежыць ад таго, наколькі беларусы будуць гатовыя працягваць змаганне, прычым у іншых формах. Стварэнне незалежнага прафсаюза, выхад з праўладнага прафсаюза на сваім працоўным месцы — гэта не менш важна сёння, чым выхад на дэманстрацыі.





Стварэнне мясцовага самакіравання, спроба ўзяць уладу ці прынамсі спыніць карупцыю, паўплываць на тое, як жыве свой мікрараён, свой горад — гэта не менш важна, чым лакальныя акцыі пратэсту, якія зараз праходзяць у дварах або мікрараёнах.





Я спадзяюся, што тыя перамены, якія пачаліся, ужо ніколі не скончацца, таму што дэмакратыя — гэта неперарыўны працэс. І самае асноўнае: сутнасць любой дэмакратычнай краіны — моцная грамадзянская супольнасць, адказнасць людзей за сваю краіну, пачынаючы з малых тэрыторый, са свайго прадпрыемства. Гэтая адказнасць не сканчваецца ніколі, таму ў свеце ёсць трывалыя дэмакратыі. Грамадзяне не аддаюць уладу аўтарытарыстам, папулістам. Нават калі яны прыходзяць да ўлады, то хутка знікаюць.





Апошнія падзеі ў Расіі даюць надзею, што гэтая краіна таксама зрыне карупцыйную аўтарытарную сістэму. І ў дальняй перспектыве гэта, безумоўна, добрая навіна. Але ў кароткатэрміновым адрэзку часу гэта азначае, што пуцінскі рэжым яшчэ б ш будзе падтрымліваць Лукашэнку.





«Люди надеются, что есть какой-то неизведанный фокус»





Андрей Дмитриев, сопредседатель движения «Говори правду»:





— Это закончится ровно тогда, когда этого захочет абсолютное большинство белорусов. С другой стороны, мне кажется, когда люди это спрашивают, они надеются, что есть еще какой-то неизведанный фокус, который надо просто правильно исполнить. Но чтобы достать кролика из шляпы, кто-то должен этого кролика туда посадить.





Мне кажется, этот вопрос исходит из того, что люди недооценивают, как много они сделали. На том этапе развития гражданского общества, на котором мы сегодня находимся, за прошлый год была достигнута самая главная задача — мы четко увидели, что людей, поддерживающих перемены, хотящих жить в цивилизованной стране, где работает закон, абсолютное большинство.





Разрушен миф, что у Лукашенко есть за плечами кто-то еще, кроме ОМОНа и вертикальщиков.





И это, я считаю, уже очень, очень много. Белорусы вообще склонны недооценивать собственные достижения, потому что вся система приучает их, что они никому не нужны, что они какие-то не такие, и так далее. «Народец». На самом деле в условиях, когда в тебя стреляют в упор, в условиях, когда на человека, которого избили, заводят уголовное дело, а не на того, кто избил, белорусы достигают действительно огромных результатов.





Но надо понимать, что система, которую выстроил Лукашенко, выстраивалась не день, не два. Она выстраивалась 26 лет.





Люди, которые там находятся, будут ожесточенно сопротивляться. Для них это вопрос их будущего, их денег, их безопасности. Многие из них прекрасно понимают, что уже просто так уйти от ответственности не получится.





Сейчас начинается этап, где важно обучаться, где стало понятно, что недостаточно просто выйти на улицы, а нужно действовать сообща и в очень разных направлениях. Мне кажется, белорусы этому усиленно учатся и находят разные форматы даже в условиях такого давления.





Точку в календаре я поставить не могу, и я думаю, никто, если человек не шарлатан, это сделать не сможет.





Мы бежим длинный, тяжелый марафон, кроме того, в нас еще и стреляют. Но это марафон, где есть финишная черта, и мы очевидно приближаемся к ней с каждым шагом и с каждым действием.





«Черно-белая ситуация, нет даже оттенков»





Анатолий Лебедько, директор центра «Европейский диалог», экс-председатель «Объединенной гражданской партии» (ОГП):





— Прагназаваць дастаткова складана. Я думаю, гэта завершыцца тады, калі нелегітымная ўлада сыйдзе, а ў Беларусі будзе створаная магчымасць выбіраць уладу на сумленных свабодных выбарах і кантраляваць яе. Тады скончыцца першы этап. А потым пачнецца другі — будаўніцтва новай Беларусі.





Тут можа быць некалькі сцэнароў развіцця падзей.





Першы — калі крытычная маса людзей скажа «Не!» і выйдзе на пратэст. Вулічны пратэст, страйкі. Калі рэпрэсіўны канвеер проста фізічна не здолее гэтую масу апрацоўваць, тады ўсё і можа завяршыцца сыходам нелегітымнай улады.





Другі сцэнар — тое, што адбываецца сёння. Мы бачым пазіцыйнае супрацьстаянне. Акопы з аднаго боку і з другога. Ні адзін, ні другі бок не можа атрымаць канчатковую перамогу. Гэта можа працягвацца дастаткова доўга. І тут ужо ўплываюць у большай ступені знешнія чыннікі. Гэта ўплыў Расіі, уздзеянне Захаду і, канешне, эканоміка.





Сёння мы бачым пазіцыйнае супрацьстаянне — акопы з аднаго боку і з другога. Ні адзін, ні другі бок не можа атрымаць канчатковую перамогу.





Ёсць і трэці сцэнар — пабудаваць у кожнай вобласці па некалькі лагераў, як зараз пад Слуцкам на 2000 чалавек, і звозіць туды тых, хто выходзіць на пратэсты, і не выпускаць адтуль. Гэта могуць быць дзесяткі, а можа, і сотні тысяч людзей. Фактычна ўсталяваць таталітарны фашысцкі рэжым. Гэта тое, што можа нас чакаць у бліжэйшай перспектыве.





У любым выпадку ўсё зводзіцца да сярэднестатыстычнага грамадзяніна Беларусі, да яго пазіцыі.





Беларусы і так здзівілі ў мінулым годзе і сябе саміх, і міжнародную супольнасць. Але ўсе астатнія гульцы будуць рэагаваць толькі на тое, што адбываецца ў Беларусі, у каго будзе тут ініцыятыва, большая воля і жаданне перамагчы. Канешне, у людзей ёсць моцная матывацыя да зменаў, бо тое, што мы сёння маем, — гэта змешаная аўтарытарна-таталітарная сістэма кіравання. Аўтарытарызм паўсюль, але ўжо ёсць выспы, плямы таталітарнай сістэмы. Як з гэтым змагацца? Або з’язджаць з гэтай краіны, або прадпрымаць пэўныя дзеянні. Альбо — лагеры, гета, вельмі вузенькі калідор, па якім ты вымушаны хадзіць у дзіцячы садок, у школу, на працу, ва ўніверсітэт, на дыскатэку. Іншага тут не бывае. Чорна-белая сітуацыя. Няма нават нейкіх адценняў.





«Те, кто выходит с хештэгом #ябатька, в такой же ситуации»





Николай Козлов, лидер «Объединенной гражданской партии» (ОГП), доверенное лицо Тихановской:





— Трудно сказать, когда все это закончится. Это зависит от каждого гражданина Беларуси. Когда подавляющее большинство поймет, что речь идет об их выживании как личности, гражданина, человека, и скажет, что больше не готово жить в тех условиях, в которых жили 26 лет, это закончится быстро. А если мы опустим руки, предадимся унынию (уныние — это смертный грех), то тогда это может продлиться достаточно долго.





Сейчас проходят судебные процессы, которые просто попирают и Конституцию, и правосудие, и верховенство права, и наши права.





Людей берут и по своему усмотрению отправляют в тюрьму. И даже не особо заботятся, чтобы это более-менее чем-то «обложить». Цинично берут и отправляют, потому что им так хочется.





Я недавно видел, что возбудили уголовное дело за убийство собаки, и хочу сказать, что ни одного дела за убийство человека за этот период не возбуждено. Ни за пытки, ни за убийство. И все должны себе отдавать отчет, до какой степени все низвели. Мы уже не просто народец для них, мы для них мясо. Средство производства. Кто угодно, только не люди. И это включая тех, которые выходят с хештэгом #ябатька. Они тоже в такой же ситуации, просто до них еще руки не дошли. Но обязательно дойдут. Что надо понимать всем: для нас это вопрос выживания.



