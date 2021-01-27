Новый КоАП: За несовершеннолетних на акциях протеста придется платить





В новом Кодексе об административных нарушениях теперь появилась такая статья:





«Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение лицом, достигшим возраста 18 лет, заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а равно вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка, влекут наложение штрафа в размере от пяти до 30 базовых величин».





Таким образом, несовершеннолетним участвовать в политических мероприятиях власти - можно, в акциях протеста -- нет. И никакой общественной дискуссии по этому поводу нашим властям не потребовалось.





Хотя всем известно, что молодежь запретами не остановишь. Даже наоборот.