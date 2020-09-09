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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Член КС и старший вице-президент EPAM Максим Богрецов идет на Сход

Богрецов будет избираться на участке «Фрунзенский Каскадный» в Минске. Его послание избирателям звучит так:


Невозможно построить стабильную процветающую страну на страхе, насилии, концлагерях, подавлении мнения граждан. Нас пугают каждый день насилием своих же силовиков, заговорами соседних стран, США и России. Чуть ли не весь мир ополчился зачем-то на Беларусь. Так долго жить невозможно. Это не может быть стабильно, это невероятно дорого.

Главная ценность в современной экономике — это человек. Образованные, инициативные, креативные, интегрированные в мировую экономику и культуру люди — то, что каждая страна старается создавать всеми возможными способами. Белорусские власти умудрились объявить врагами студентов, преподавателей, работников IT-сферы, медиков — всех, кроме госчиновников и силовиков.
Человеческий капитал, так необходимый для повышения благосостояния народа, невозможно развивать без атмосферы взаимного уважения и терпимости, равенства перед законом, верховенства права и банальной безопасности.
Очень важно создать условия, при которых граждане смогут давать обратную связь государству и не бояться. Это основа любой современной экономики и абсолютно обязательная вещь. Демократические социальные и политические институты (особенно, пресса) — это воздух для получения обратной связи от государственных органов и контроля граждан над государством. Не наоборот. Не государство контролирует своих граждан, а граждане должны иметь возможность прозрачно контролировать действия государства. В таком виде можно построить страну для народа с высоким уровнем благосостояния, страну, в которой захочется жить: строить дома, садить деревья, воспитывать детей, пишет dev.by

На текущий момент на платформе «Сход» прошли регистрацию 75 кандидатов в депутаты. Ещё 235 находятся в процессе регистрации. Планируется, что по итогам голосования в мессенджерах пользователи изберут 328 депутатов по всей стране. Голосование на платформе пройдёт 5–7 февраля. 

Создатели платформы обозначают свою цель, как выборы представителей интересов народа Беларуси. Избранные депутаты должны принять участие в национальном диалоге с органами власти.    
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