Член КС и старший вице-президент EPAM Максим Богрецов идет на Сход





Невозможно построить стабильную процветающую страну на страхе, насилии, концлагерях, подавлении мнения граждан. Нас пугают каждый день насилием своих же силовиков, заговорами соседних стран, США и России. Чуть ли не весь мир ополчился зачем-то на Беларусь. Так долго жить невозможно. Это не может быть стабильно, это невероятно дорого.





Главная ценность в современной экономике — это человек. Образованные, инициативные, креативные, интегрированные в мировую экономику и культуру люди — то, что каждая страна старается создавать всеми возможными способами. Белорусские власти умудрились объявить врагами студентов, преподавателей, работников IT-сферы, медиков — всех, кроме госчиновников и силовиков.

Человеческий капитал, так необходимый для повышения благосостояния народа, невозможно развивать без атмосферы взаимного уважения и терпимости, равенства перед законом, верховенства права и банальной безопасности.

Очень важно создать условия, при которых граждане смогут давать обратную связь государству и не бояться. Это основа любой современной экономики и абсолютно обязательная вещь. Демократические социальные и политические институты (особенно, пресса) — это воздух для получения обратной связи от государственных органов и контроля граждан над государством. Не наоборот. Не государство контролирует своих граждан, а граждане должны иметь возможность прозрачно контролировать действия государства. В таком виде можно построить страну для народа с высоким уровнем благосостояния, страну, в которой захочется жить: строить дома, садить деревья, воспитывать детей, пишет dev.by





На текущий момент на платформе «Сход» прошли регистрацию 75 кандидатов в депутаты. Ещё 235 находятся в процессе регистрации. Планируется, что по итогам голосования в мессенджерах пользователи изберут 328 депутатов по всей стране. Голосование на платформе пройдёт 5–7 февраля.





Создатели платформы обозначают свою цель, как выборы представителей интересов народа Беларуси. Избранные депутаты должны принять участие в национальном диалоге с органами власти.



