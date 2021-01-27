Санкции ЕС против Беларуси поддержали еще шесть стран
Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония и Черногория поддержали санкции Европейского союза против Беларуси.
Об этом сообщает внешнеполитическая служба ЕС.
«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли – Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Белоруссии. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета», – говорится в сообщении.
Напомним, 17 декабря 2020 года Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Под ограничения попали и белорусские предприятия. В свою очередь, Лукашенко поручил правительству ввести ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в черный список Евросоюза.
07:41 27/01/2021
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