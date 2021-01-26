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Гарри Каспаров: Если ситуация в РФ примет хотя бы близко такой характер, как в Беларуси, то все начнет меняться очень быстро

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, комментируя недавние протесты в России, сравнил происходящее с ситуацией в Беларуси, где после выборов 9 августа начались протесты.


– Зима кончится, начнется весна. Никуда это не делось. Ненависть к режиму сохраняется. Но почему Лукашенко удержался, почему это получилось – потому что за спиной у него был Путин. Потому что процесс срывания погон, выбрасывания формы, переход на сторону народа, он не принял массовый характер по одной простой причине: руководство силовых структур смотрит на Москву. Более того, никаких сомнений нету, что все эти омоновские и прочие подразделения были экипированы офицерами из России. И та же белорусская армия, которая вполне могла положить конец бесчинствам Лукашенко, она тоже находится де-факто под контролем путинских назначенцев.

То есть поэтому говорить, что Лукашенко удержался за счет внутренних ресурсов, было бы неверно. У Путина нету ресурса, который выходит за рамки его возможностей, нет другого Путина за его спиной. Поэтому если ситуация в России примет хотя бы близко такой характер, как в Беларуси – пока, конечно, я согласен, этого еще нет, – то все начнет меняться очень быстро и стремительно, – сказал Каспаров в эфире «Эхо Москвы».
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