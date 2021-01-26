Боррель рад прекращению голодовки белорусским блогером Лосиком





"Надеюсь на его быстрое выздоровление. ЕС призывает власти Беларуси немедленно освободить его и всех политических заключенных, журналистов и всех задержанных за мирные протесты ради демократического перехода, направляемого народом", - написал высокий представитель ЕС по иностранным делам во вторник в твиттере.





Накануне сообщалось, что находящийся с июня под арестом блогер и администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Лосик прекратил голодовку, которую начал 15 декабря 2020 года.





Блогер был задержан в июне прошлого года. В настоящее время он обвиняется по статьям "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", "приготовление к преступлению" и по статье "организация массовых беспорядков" УК Беларуси.





В конце июня белорусские правозащитники признали Лосика политзаключенным.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.



