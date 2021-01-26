Андрей Егоров. — «ГродноАзот» бунтует — и с текущей ситуацией, видимо, по их мнению, не справляется нынешний директор, поэтому найден другой человек, к которому больше доверия. Силовой блок без особых значимых перестановок. — После Тертеля, например, в КГК не было руководителя, — вот появился, — отметил в экспресс-комментарии « Салідарнасці » старший аналитик Центра европейской трансформации— «ГродноАзот» бунтует — и с текущей ситуацией, видимо, по их мнению, не справляется нынешний директор, поэтому найден другой человек, к которому больше доверия. Силовой блок без особых значимых перестановок.





Вообще за счет этих перестановок они пытаются восстановить большую функциональность административного аппарата. Но при этом все кадры берут из той же когорты. Поскольку не меняется генеральный курс, не меняются и лица, которые управляют.





Говорить, что это какие-то судьбоносные кадровые решения, которые ознаменуют некое перенаправление политики, не приходится. Они выбрали курс на подавление всего и установление чрезвычайного положения и следуют ему.





Но поскольку желаемого достичь не удается, скорее всего, подобные перетасовки и дальше будут продолжаться. Лояльных людей из той же обоймы будут переставлять с одной должности на другую, но особенных изменений от этого не будет, — отметил аналитик.





Он уверен: никакие кадровые назначения и переназначения ни к чему не приведут без изменения общей установки действующих властей на разрешение политического кризиса.





— И первым признаком, свидетельствующим об изменении направления, будет начало какого-то диалога. Я не говорю про переговоры с Координационным советом, Тихановской, но это должны быть хоть какие-то контакты и диалог, который будет вестись в контексте выпуска политзаключенных и нормализации ситуации.





В идеале, конечно, это может быть диалог между действующими и альтернативными элитами. Тогда могут возникнуть какие-то кадровые решения, способные существенно повлиять на ситуацию, — полагает Андрей Егоров.