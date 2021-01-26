Как сообщет телеграм-канал МВД, по версии ГУБОПиК, осенью прошлого года Винярский призывал людей выходить на митинги с бчб-символикой и оказывать активное сопротивление милиции.





Во время обыска в квартире задержанного изъяли компьютерную технику, телефоны, бчб-символику, наклейки и балоны с аэрозольной краской.







