Задержан Максим Винярский - его обвиняют в "организации массовых беспорядков"
По уголовному делу о "массовых беспорядках" в Минске задержан активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский
Как сообщет телеграм-канал МВД, по версии ГУБОПиК, осенью прошлого года Винярский призывал людей выходить на митинги с бчб-символикой и оказывать активное сопротивление милиции.
Во время обыска в квартире задержанного изъяли компьютерную технику, телефоны, бчб-символику, наклейки и балоны с аэрозольной краской.
"Белорусский партизан"
16:48 26/01/2021
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