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"Организатор всего - ФСБ" Неожиданные признания Елены Кузьминой, которая помогла власти засадить Сергея Тихановского в тюрьму

Елена Кузьмина проснулась "знаменитой" после провокации, устроенной при ее непосредственном участии во время встречи Сергея Тихановского с избирателями в Гродно.

"Организатор всего - ФСБ" Неожиданные признания Елены Кузьминой, которая помогла власти засадить Сергея Тихановского в тюрьму
Сергей Тихановский и Елена Кузьмина 29 мая в Гродно, скриншот видео
Блогера тогда же арестовали, а она незаметно растворилась в толпе. Позже выяснилось, что до этого она привлекалась к ответственности за оказание интимных услуг. Что ж, такие всегда под рукой у силовиков.

Тогда, 29 мая, к Сергею Тихановскому нахально привязались две женщины. Одна из них буквально лезла в глаза и беспрерывно задавала один и тот же вопрос: зачем собрал людей? В конце концов блогер не выдержал и громко сказал: «Я не хочу с вами разговаривать, вы провокатор». 

Тут же появилась милиция. «Я задала вопрос человеку, а он от меня убегает», – пожаловалась им Елена Кузьмина. На защиту Тихановского встали многие горожане. Завязалась мелкая потасовка. 

Худенький милиционер демонстративно упал на асфальт (а как видно на видеокадрах, сзади его кто-то специально подтолкнул). Сергея Тихановского без всяких разборок задержал ОМОН.

После инцидента пользователи интернета узнали, что Елена Кузьмина является участницей чата «Развратная Беларусь».

Нашли и старое фото с телефонным номером Елены, на котором «приятная девушка пышных форм» предлагает провести вечер с мужчиной, в интернете даже фигурировала сумма, в которую обойдутся пару часов с Еленой. Сама Елена с журналистами не общалась, хотя вопросов к ней немало.

Когда я подошла к дому Елены в Минске, там стояла машина «скорой помощи», а рядом с ней – двое мужчин в нетрезвом состоянии. Один из них назвался родственником Елены. Он рассказал, что врачи сейчас оказывают медицинскую помощь ее дочери, поэтому зайти в квартиру нельзя.

– А как себя чувствует сама Елена?

– У нее недавно было двустороннее воспаление легких, лежала в больнице. Давление скачет….

– А как она после скандала жила?

– Да нормально. Это всё эти «блогеры» организовали. Даже пришлось на время уехать из Минска, потому что кругом дежурили репортеры. Мы в таком государстве живем, что никто никакой компенсации не окажет, помощь не предложит. Я сам планирую уезжать. Лучше за границей дров в печку кинуть и лежать, чем тут горбатиться…

После этого родственник предложил передать Елене мой номер телефона, и вскоре она сама перезвонила. Ее удивило, что журналисты до сих пор о ней не забыли.

– Нашей власти это (имеется в виду сбор людей в центре города) это не нужно было, – рассказала Елена про провокацию с Сергеем Тихановским. – Организатор всего – ФСБ, а у меня были просто связи в России. Вы понимаете, что я не могу все сказать, но отказаться я не могла. Выставили все так, как будто я ему хотела навредить, но никто не подумал, что спасала. Лучше так, чем лежать закопанным в земле.

– Как на вас вышло ФСБ?

– Вы такая любопытная… Парень один нашел, не могу сказать все в подробностях…

– Вы не смогли отказаться?

– Да, не смогла.

– Как думаете, почему вам после этого скандала не помогли уехать из страны?

– Не знаю… Видимо, тут нужна. А вообще, посмотрите, какая активная интеграция. Может, скоро станем мы Российской Федерацией, и все конфликты на этом закончатся.

– А как вы лично относитесь к происходящему в стране?

– Вот вы вспомните историю с Борисом Немцовым или Алексеем Навальным. Этими людьми можно восхищаться. И посмотрите, как убрали того же Немцова. А что делают с Навальным… Я искренне хотела, чтобы президентом стал Виктор Бабарико. Умный инвестор, целеустремленный…

После этого разговора журналист перезвонила Елене сама, чтобы задать пару уточняющих вопросов. Однако она отказалась давать комментарии и со словами «Пишите, что хотите!» положила трубку.
Фира Разумовская, "Народная воля"
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