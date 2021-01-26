Карбалевич: Для Лукашенко протесты в России могут оказаться плюсом

– В субботу в российских городах прошли акции протеста в поддержку Навального. Как это может повлиять на ситуацию в Беларуси?





– Достаточно противоречиво это может сказаться. С одной стороны акции в России – это моральная, политическая поддержка белорусских протестов. И если эти протесты будут идти по нарастающей, если они действительно могут представлять угрозу режиму Путина, то это означает, что одна из опор, на которых держится власть Лукашенко, также начнет шататься.





А с другой стороны обратите внимание с какой почти радостью встретили эти протесты белорусские государственные СМИ. Дескать, Лукашенко же предупреждал, что белорусские протесты – это начало, в конечном счете они направлены против России.





Дескать, мы в одном окопе – за протестами в Беларуси и России стоит Запад.

Давление со стороны Путина на Лукашенко – в плане подталкивания к транзиту власти, к диалогу с белорусским обществом, к ускорению проведения конституционной реформы и досрочных выборов – это давление если не исчезнет совсем, то будет очень сильно минимизировано.





Потому что как Путин может требовать от Лукашенко диалога с народом, если он со своим народом не ведет диалог?





Поэтому для Лукашенко протесты в России могут оказаться плюсом, давление со стороны России может уменьшиться.





Раньше Российские СМИ писали: да, протесты в Беларуси организованы Западом. И все же некоторые из них говорили: но есть и внутренние причины. Теперь это «но» про внутренние причины, мне кажется, из российских СМИ исчезнет.





Посмотрел ток-шоу Соловьева: там уже полное оправдание Лукашенко и критика протестов и Запада. Соловьев говорит: уже и в России во время акций появились «нацистские» бело-красно-белые флаги. Не упоминая при этом, что армия генерала Власова воевала под флагом, который является сейчас государственным флагом России. Но это так, деталь.





Поэтому, повторюсь, влияние российских протестов на ситуацию в Беларуси может быть достаточно противоречивым.





– Как оцениваете уровень субботних протестов в России – впечатлил ли он вас?





– Впечатлил. Самое главное впечатление – запротестовала вся страна. Это очень важно. Все предыдущие протесты (Болотная площадь, протесты в 2019 году по поводу выборов в Московскую госдуму) были локальными: протестовала в основном столица, чуть-чуть Питер.





А теперь протесты распространились на всю страну. Это переход на другой уровень.





Что касается перспектив протестов что в России, что в Беларуси – это очень сложнопредсказуемая вещь.