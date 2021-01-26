+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Карбалевич: Для Лукашенко протесты в России могут оказаться плюсом

Уличная активность в России вышла на новый уровень, заявил в комментарии «Белорусскому партизану» политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Для Лукашенко протесты в России могут оказаться плюсом
– В субботу в российских городах прошли акции протеста в поддержку Навального. Как это может повлиять на ситуацию в Беларуси?

– Достаточно противоречиво это может сказаться. С одной стороны акции в России – это моральная, политическая поддержка белорусских протестов. И если эти протесты будут идти по нарастающей, если они действительно могут представлять угрозу режиму Путина, то это означает, что одна из опор, на которых держится власть Лукашенко, также начнет шататься.

А с другой стороны обратите внимание с какой почти радостью встретили эти протесты белорусские государственные СМИ. Дескать, Лукашенко же предупреждал, что белорусские протесты – это начало, в конечном счете они направлены против России.

Дескать, мы в одном окопе – за протестами в Беларуси и России стоит Запад.
Давление со стороны Путина на Лукашенко – в плане подталкивания к транзиту власти, к диалогу с белорусским обществом, к ускорению проведения конституционной реформы и досрочных выборов – это давление если не исчезнет совсем, то будет очень сильно минимизировано. 

Потому что как Путин может требовать от Лукашенко диалога с народом, если он со своим народом не ведет диалог?

Поэтому для Лукашенко протесты в России могут оказаться плюсом, давление со стороны России может уменьшиться.

Раньше Российские СМИ писали: да, протесты в Беларуси организованы Западом. И все же некоторые из них говорили: но есть и внутренние причины. Теперь это «но» про внутренние причины, мне кажется, из российских СМИ исчезнет.

Посмотрел ток-шоу Соловьева: там уже полное оправдание Лукашенко и критика протестов и Запада. Соловьев говорит: уже и в России во время акций появились «нацистские» бело-красно-белые флаги. Не упоминая при этом, что армия генерала Власова воевала под флагом, который является сейчас государственным флагом России. Но это так, деталь.

Поэтому, повторюсь, влияние российских протестов на ситуацию в Беларуси может быть достаточно противоречивым.

– Как оцениваете уровень субботних протестов в России – впечатлил ли он вас?

– Впечатлил. Самое главное впечатление – запротестовала вся страна. Это очень важно. Все предыдущие протесты (Болотная площадь, протесты в 2019 году по поводу выборов в Московскую госдуму) были локальными: протестовала в основном столица, чуть-чуть Питер. 

А теперь протесты распространились на всю страну. Это переход на другой уровень.

Что касается перспектив протестов что в России, что в Беларуси – это очень сложнопредсказуемая вещь.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]