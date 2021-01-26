«Коммерсант FM»: Владимир Путин вчера сказал, что тот самый дворец под Геленджиком ему не принадлежит. Но в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически.





А речь там идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц. Исходя из масштабов и предполагаемой стоимости объекта, мы понимаем, что, наверное, считанные люди в стране могут им владеть. Известно ли в Кремле, кому принадлежит этот объект?





И проверили ли данные, действительно ли над ним бесполетная зона и действительно ли в его охране участвуют ФСБ и ФСО, и на каких основаниях? Ведь во многом именно это обстоятельство и вызывает ассоциацию самого дворца с высшим российским руководством.





Дмитрий Песков: Первое. Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина, что он строился для Путина и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту.





Значит, что касается там разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать, и охрана ФСО… К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Вот они говорят, почему охраняется ФСО. Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона — мы переадресовали в ФСБ. Вот. Поэтому давайте все-таки обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции.





Что касается владельцев этого объекта, очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно.





«Коммерсант FM»: А как в Кремле могли бы объяснить то, что, например, краснодарская компания «Оптима комплект строй» сообщала на своем сайте, что выполняла работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка? Это как раз то самое место из расследования.





Была еще компания «Аэрокомплекс» там. Размещали данные, что ее сотрудники устанавливали оборудование на вертолетных площадках в резиденции президента РФ, и там тоже упоминалось про Прасковеевку.





Дмитрий Песков: Ну, Прасковеевка — наверное так называется этот населенный пункт. Это первое. Я не исключаю, что там наверное при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки на крупных объектах — это довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называют это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос.





Все резиденции президента прекрасно известны. Они прекрасно известны всем гражданам России. Мы проводим там мероприятия — там и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия. Все они известны не только в Российской Федерации, но и за пределами ее.





«Коммерсант FM»: Но люди явно продолжают смотреть ролик — уже более 90 миллионов просмотров. Учитывая резонанс вокруг темы, Кремль готов что-то уточнять по дворцу — хотя быть понимать, что за объект, кому принадлежит? Готов ли рассказывать, чтобы снять вопросы у общественности к президенту?





Дмитрий Песков: Президент ответил на заданный вопрос. Ему был задан вопрос, и президент ответил. Ответил абсолютно однозначно. Если остаются другие вопросы, ну действительно компетентные ведомства тоже наверное так или иначе предоставят информацию.





Ну а что касается уточнения, мы что должны залезать в частную собственность, ну как вы себе это представляете?! Это же невозможно, - цитирует Пескова meduza.io





Тем временем расследование Навального о дворце Путина в Геледжике бьет рекорды, собрав за неполную неделю уже 91,5 млн просмотров.