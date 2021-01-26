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Виктор Бабарико в СИЗО КГБ научился понимать, что скрывает госпропаганда

У экс-банкира Виктора Бабарико, который в настоящее время находится в СИЗО КГБ, открылась новая способность. Об этом рассказал его адвокат, сообщает пресс-служба команды Бабарико.



– Удивительное наблюдение. В камере у Виктора Бабарико есть телевизор с госканалами. У Виктора Дмитриевича есть уникальная способность: ему удается вычленять из пропагандистских телепередач, какие-то выводы делать, как будто он объективную информацию имел. Я уже не раз такое видел. Это особый навык. Я к нему прихожу, он говорит: «А я вот смотрел то-то». Я спрашиваю, какие он сделал выводы. Он рассказывает. Я говорю: «Удивительно! Я вам принес, распечатал то, что именно позволяет сделать эти выводы, но вы этого не видели, вы видели телевизор», – пояснил адвокат.

Также он добавил, что Виктор Бабарико был подписан на большинство печатных газет, которые выходили. Однако теперь часть из них больше недоступна. При этом адвокат решил не называть эти издания, отметив: «как только мы говорим о возможностях, они исчезают».

Напомним, что Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с тем, что решил участвовать в президентских выборах в прошлом году. В июне 2020-го его вместе с сыном Эдуардом задержали, когда они хотели отвезти часть собранных для выдвижения в кандидаты подписей.
KP.by
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