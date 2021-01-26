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"Времена непростые": у Лукашенко кадровый вторник, а в Беларуси - третий за год глава Совбеза

Государственным секретарем Совета безопасности Беларуси назначен Александр Вольфович.

В Совбез он переходит из Министерства обороны, где работал в должности начальника Генерального штаба — первого заместителя министра.

Назначая Вольфовича на должность, Лукашенко напутствовал его словами о "непростых временах". 

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут", — сказал он.  И добавил, что "мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним".

Главой Комитета государственного контроля утвержден Василий Герасимов. С сентября он исполнял обязанности руководителя этого ведомства. Лукашенко похвалил Герасимова за "оперативность" в работе, передает БелТА.

"Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства",  — сказал он.  Комитет госконтроля, по словам Лукашенко, должен тщательно отслеживать "финансирование из-за рубежа". 

На совещании у Лукашенко во вторник также был утвержден новый председатель Брестского облисполкома. Им стал Юрий Шулейко - в прошлом помощник Лукашенко по Гомельской области.

Игорь Ляшенко, который в марте 2020 года ушел с должности вице-премьера правительства, назначен руководителем "Гродно-Азот".

Лукашенко также определился наконец с кандидатурой на должность главы СТВ. Им стал Кирилл Казаков. После ухода в июне прежнего руководителя канала Игоря Луцкого в министерство информации кресло более полугода оставалось вакантным. 

Казаков исполнял обязанности руководителя. За это время на СТВ, по оценке Лукашенко, появилось много новых лиц, "толковых и патриотичных".  

Именно на СТВ работает Григорий Азаренок, который славится своими изощренными комментариями,  здесь же выходит "кипящая" рубрика пропагандиста из "СБ. Беларусь сегодня" Андрея Муковозчика
Источник: euroradio.fm
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