Мнение: Лукашенко попытается уйти от темы политической реформы

Почти два месяца назад я писал о сценарии реформы власти при помощи Всебелорусского народного собрания (ВНС), согласно которому этот орган превращается в надстройку над парламентом, концентрирует в себе большой объём власти, перемещая её от АП и должности президента.





Хотя я и сделал оговорку, о том, что вероятно вброс о конституционной трансформации ВНС - это пробный шар, тем не менее на тот момент всё выглядело вполне логично. Да и российские источники, знакомые с темой, вполне уверенно заявляли о том, что ВНС будет конституционным органом, а Лукашенко станет его генсеком (вероятно, это было частью сочинских соглашений).





Но ситуация изменилась. На сегодняшний день можно с большой долей уверенности прогнозировать, что ничего такого не произойдёт, и власть вообще постарается уйти от темы политической реформы, по крайней мере в этом году. Это следует не только из заявлений самого Лукашенко, но и по целому ряду факторов, которые позволяют говорить об изменившейся оценке ситуации властной вертикалью.





Главные из них - это:





1) прекращение протестов в опасной для власти форме, и возвращение полного контроля над ситуацией, что вообще снимает срочность реформы как одного из методов урегулирования;





2) снова появился запрос на многовекторность - это следствие первого фактора и свидетельство желания Минска уйти из-под усилившегося влияния Кремля. В ближайшее время мы станем свидетелями постепенного возвращения белорусско-российских отношений в привычное конфликтное русло. По крайней мере попытки такого возвращения;





3) в Минске пристально наблюдают за развёртыванием внутриполитического конфликта в самой России, что с одной стороны отвлечёт Кремль от белорусской проблематики, а с другой - потребует монолитности и сосредоточенности власти на случай, если ситуация в РФ выйдет из-под контроля. В такой ситуации не до реформ.





То есть, в некотором роде повторяется ситуация 2010 года, когда тогдашняя «плошча» затормозила реформу политсистемы, которую планировали накануне. С той разницей, что сейчас дополнительными стимулами реформы стали сами протесты и договорённости с Россией.





Но общая логика такова, что в ситуации общей политической нестабильности транзит (да и любые реформы) власти проводить рискованно. Но вот ведь вопрос - будет ли когда-нибудь для этого достаточно стабильно?