Неожиданно: почти на месяц раньше вышел на свободу Ян Солонович

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».





Его отпустили почти на месяц раньше без объяснения причин.





Напомним, парень работал в научно-техническом центре КГБ, и при этом ходил на протестные марши.





1 ноября его задержали во время шествия в Куропаты. Сотрудники КГБ попросили парня перечислить все шествия, в которых он принимал участие, чтобы «помочь».





Но в итоге он получил 8 новых протоколов и 114 суток ареста. Ян должен был выйти на свободу только 23 февраля.





Накануне Яна Солоновича отчислили из БГУИР - за "неуспеваемость". Из-за суток он не смог сдать сессию.







