Он вышел на связь со Свободой (перевод: БП)









Дмитриев рассказал, что вспомнил о том месте после публикации записей высказываний Николая Карпенкова о разрешении на создание в Беларуси концентрационных лагерей для протестующих.













"Темно, огражденная территория, люди с собаками"

Свобода поговорила еще с двумя бывшими заключенными лагеря под Слуцком. Один из них, Дмитрий Федорук, тоже попал в лагерь 14 августа с Окрестина.





"Нам не говорили, куда везут, - рассказывает Дмитрий. - Привезли, поставили на холодном воздухе, у стены. Мы были в одних футболках, холодно было очень. Потом отвели в душ, поморозили еще мокрыми. Потом пришел представитель внутренних войск и сказал, что мы находимся в Слуцком ИВС. Я в голове перекрутил условно свои знания о белорусских тюрьмах и понял, что в Слуцке такого учреждения нет. Было темно, огороженная территория, люди с собаками. Абсолютно непонятно, где мы находились"





Дмитрий говорит, что им запрещали оглядываться и поднимать голову. Ночевали задержанные в бараке, всего их было там около 150 человек. Барак напоминал военную казарму. Освобождали всех на следующий день по спискам. Перед освобождением всем давали подписать бумагу, где предупреждали об уголовной ответственности в случае повторного задержания.





Еще один бывший узник лагеря под Слуцком пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что попал туда после того, как 10 августа его случайно задержали в Минске. В Слуцк привезли через несколько дней с Окрестина.





"Это был лагерь, - говорит собеседник. - Стены, вышки, колючая проволока. Все в лесу, далеко от дороги. Территория довольно большая, в нашем бараке было около 100 человек. Всего таких бараков было еще 3-4, сейчас я точно не припомню. Нам сказали, что если мы не будем выполнять распоряжения администрации, то вернемся обратно на Окрестина.





Трудно сейчас вспоминать о том месте. Мы все осматривались по сторонам и думали только о том, чтобы быстрее оттуда выбраться. Это был наполовину тюремный режим. Охраняли нас люди, которые обычно работают с алкоголиками"





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ЛТП № 3 под лагерь оборудовали на четвертый день протестов

Со Свободой также связался человек, который прислал в редакцию серию фото, сделанных во время стройки лагеря. На условиях анонимности он также рассказал некоторые подробности об учреждении, куда 14 августа с Окрестина привезли несколько сотен задержанных участников протестов.





Подлинность снимков подтвердил Дмитрий Дмитриев. По его словам, на фото "на 99% то место, где он был 14-15 августа".





"10 августа Департаменту исполнения наказаний было поручено подготовить в срочном порядке одну из территорий под организацию лагеря, — утверждает собеседник. - Было решено использовать для этого территорию ЛТП №3 возле Слуцка. Тех, кто там находился на лечении, срочно этапировали в другие учреждения. 12 августа ЛТП №3 оборудовали для содержания граждан под военизированной охраной"





По словам собеседника, персонал вначале не знал, для кого конкретно переоборудуют территорию ЛТП. Организацией лагеря занималось управление Департамента исполнения наказаний по Минску и Минской области. При этом оборудовать лагерь было необходимо очень быстро. Снаряжение возили из других ЛТП и исправительных колоний.





"Из Новосад (там расположена исправительная колония №14. — РС) организовали доставку коек, - рассказывает очевидец. - Очень спешили, возили самосвалом. Предприятию, расположенному на базе ЛТП, было поручено в течение суток разработать и изготовить вышки для охраны периметра лагеря.





Для обустройства так называемого лагеря привлекли людей, которые содержались в ЛТП. На территории уже существующей жилой зоны профилактория устанавливали палатки, территорию делили на квадраты. Выкапывали ямы, устанавливали столбы, все обносили колючей проволокой"





По словам собеседника, лагерь на территории ЛТП №3 мог быть лишь одним из будущей сети подобных мест. Рабочим, которые делали вышки для периметра лагеря, приказали делать их мобильными. Чтобы можно было в будущем легко использовать их в разных местах. Производство ставили на поток. Что-то из оборудования лагеря привозили и из воинских частей. Например, умывальники.









Лагерь охраняли военные Минобороны

"Территория готовилась к приему около 2000 человек, - говорит собеседник. - Со всей Беларуси в Слуцк были командированы сотрудники Департамента исполнения наказаний с собаками. При этом сотрудники ДИН привлекались исключительно для охраны внутри этого лагеря. Охраной периметра и прилегающего леса занимались военнослужащие, подчиненные Минобороны».





Источник утверждает, что в Слуцкий лагерь также командировали медиков. Людей с Окрестина в лагерь начали привозить 14 августа примерно в 15 часов. В это время сюда приехала первая большая колонна автозаков в сопровождении ГАИ.





Вторая колонна прибыла в 18 часов. Ее сопровождали служащие из внутренних войск, включая часть, расположенную в Минске на улице Маяковского. По словам собеседника, многие из привезенных автозаками людей были избиты.





15 августа людей начали массово освобождать из лагеря. В нескольких сотнях метров от него бывших арестантов встречали волонтеры и отвозили в Минск.





Сам лагерь быстро разобрали.





"Через 4 дня пришла команда срочно все демонтировать, - говорит свидетель. - В ЛТП вернули тех, кого здесь удерживали раньше и вывезли после 10 августа. На сегодняшний день ЛТП №3 функционирует в штатном режиме».