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В Сенат США внесена статья по импичменту Трампу

Бывший американский президент обвинен в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия

Палата представителей передала Сенату статью обвинения против бывшего президента Дональда Трампа. Он обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

Девять конгрессменов-демократов, которые будут выступать в качестве обвинителей, вслед за клерком Палаты представителей и исполняющим обязанности пристава нижней палаты Конгресса, пронесли письменное обвинение через ротонду Капитолия в зал Сената, следуя тому же пути, по которому шла толпа сторонников Трампа.

Ожидается, что 9 февраля Сенат начнет судебный процесс.

100 сенаторов должны выступить в качестве присяжных в разбирательстве, которое может привести к лишению Трампа права когда-либо снова занимать пост президента.

Десять республиканцев Палаты представителей поддержали демократов, проголосовав за импичмент Трампа 13 января. Демократам в Сенате потребуется поддержка 17 республиканцев, чтобы осудить бывшего президента США, что может быть проблемой, учитывая неизменную лояльность Трампу среди консервативной базы избирателей Республиканской партии.

Сенатор-демократ Патрик Лихи заявил в понедельник, что он будет председательствовать на процессе. Хотя в конституции США говорится, что председатель Верховного суда США должен заниматься этим, именно сенатор берет на себя функцию судьи, когда импичмент проводится не против действующего президента.

Председатель Верховного суда Джон Робертс председательствовал во время первого импичмента, когда Сенат, контролируемый республиканцами, оправдал Трампа в феврале 2020 года по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, вытекающих из его запроса о проведении Украиной расследования в отношении президента Джо Байдена и его сына.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, который подвергнут импичменту после ухода с должности.
Источник: golosameriki.com
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