Поэтому она выступает за исключение Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза, пишет Ежедневник.





«Важный показатель несостоятельности режима — что международные партнеры больше не готовы с ним сотрудничать. IHHF отменил чемпионат по хоккею в Минске, потому что не согласен проводить спортивный праздник в стране, где людей пытают за их мнение. И когда пропаганда обвиняет Рене Фазеля в том, что он «не выдержал давления», это звучит чудовищно», - заявила она.





Она отметила, что согласно их логике, Рене Фазель должен был сделать вид, что в Беларуси не убивали людей, чтобы показаться пропагандистам «достойным человеком».





Пропаганда — это основа режима Лукашенко, считает Тихановская. Это машина, которая годами совершенствовалась в том, чтобы искажать правду.





По ее словам, работники гостелеканалов получают награды за вклад в покрывательство преступлений республиканского уровня. За доблестную защиту режима от миллионов обманутых белорусов.





«Но есть привилегии, которых белорусы могут пропаганду лишить. Трансляция Евровидения — прекрасный повод для БТ поднять рейтинг и заработать на рекламодателях. И это повод для их гордости. Но разве эта компания заслуживает такой чести? Я поддерживаю инициативу Фонда культурной солидарности и буду требовать исключить Белтелерадиокомпанию из Европейского вещательного союза. Как и в случае с чемпионатом по хоккею, я буду говорить об этом с министрами иностранных дел ЕС. И я верю, что вместе мы с вами снова докажем: никто в цивилизованном мире не станет сотрудничать с преступниками», — заключила Тихановская.



