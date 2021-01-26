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Трамп открыл во Флориде "офис бывшего президента"

Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде. В пресс-релизе его называют "офисом бывшего президента".



Об этом сообщает Fox News.

Он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

"Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа", - говорится в заявлении.

Трамп не появляется на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20 января.

В тот день он отправился из Белого дома во Флориду. 8 февраля в Сенате начнется рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Он якобы предложил ее назвать "Патриотической партией". Однако позже эту информацию опровергли.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп на днях впервые обратился к журналистам. Политик ответил на вопрос, что будет делать дальше после окончания своего президентского срока.
РБК-Украина
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