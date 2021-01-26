Об этом пишет TUT.by По словам его адвоката Натальи Мацкевич.





Суды над соратниками Тихановского проходят в Гродно и Логойске. В обвинении говорится, что Владимир Неронский, Дмитрий Фурманов, Владимир Книга и Евгений Розниченко по сговору с Тихановским организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок. Автора Youtube-канала "Слуцк для жизни" Неронского судят в Логойске. Трое остальных подсудимых — в Гродно, они были на пикете 29 мая, где задержали Тихановского с соратниками.





В списке свидетелей самого Тихановского нет, а суд в Логойске отказался допросить его на заседании.





Адвокат блогера обращает внимание на то, что в обвинении указано, что подсудимые действовали "в группе с Тихановским".





"Если будет вынесен обвинительный приговор, в котором будут установлены факты и дана юридическая оценка действий, в том числе Тихановского, то возникает преюдиция (ст. 106 УПК). Это означает, что по вступлении приговора в законную силу эти факты и их оценка уже считаются установленными, а выводы суда — обязательными для органа, ведущего уголовный процесс, и суда по другому уголовному делу. Значит, оспорить их в процессе по делу Тихановского будет практически невозможно. В таком случае защита против этих фактов и их юридической оценки фактически утрачивает смысл (речь идет об обвинении по ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Таким образом, в данной части обвинения подрывается право Сергея на защиту и право быть судимым в своем присутствии, что является нарушением стандартов справедливого разбирательства", — говорит Мацкевич.





В соответствии с законом, суд обязан без проверки принимать факты, которые установил приговор по другому делу, в котором участвуют те же самые лица. Это и есть преюдиция.





Сергея Тихановского задержали 29 мая на предвыборном пикете в Гродно. Сперва его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК). Потом добавились обвинения в препятствовании работе ЦИК (ст. 191 УК) и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК).





Позже Следственный комитет сообщал, будто на Тихановского начали еще и уголовное дело за умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды, призывы к совершению насильственно-агрессивных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК). Какое обвинение в конце концов предъявили блогеру, неизвестно: адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, на сайте СК подробностей нет.





По "делу Тихановского" проходит около 20 человек — это блогеры, активисты, политики, члены команды "Страна для жизни".



