+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Белорусские власти поделились планами на пятилетку

25 января в открытом доступе появилась программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет.


Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения, о чем заявили в эфире государственного пропагандистского телеканала.

Правительство не намерено менять курс в развитии Беларуси, и по-прежнему декларирует статус социально-ориентированной республики.

Главные направления развития на следующие пять лет:

увеличение реальных доходов в 1,2 раза;
сокращение безработицы до 4%;
рост ВВП на 21,5%.

Кроме того, власть обещает  пересмотреть систему пенсионного обеспечения.  Например, выйти на показатель — пенсия не меньше 40% от зарплаты.

Между тем, в следующие 5 лет неизменной останется и демографическая политика республики. В приоритете – укрепление института семьи, защита материнства и детства, и, конечно же, главный козырь власти — активная поддержка многодетных семей.

Планируется предпринять следующие меры:  

улучшенная система государственных пособий;
семейный капитал на второго ребенка;
комфортное жилье.

Планируется пересмотреть систему здравоохранения: построить 11 областных клинических больниц, 12 межрегиональных центров и 8 поликлиник.

Социальную помощь постараются сделать максимально адресной, а к 2025 году до минимума снизить процент людей с доходами ниже прожиточного минимума.

Ожидается, что программу рассмотрят на Всебелорусском народном собрании, которое ориентировочно состоится  11-12 февраля 2021 года.

Надо ли напоминать, что по планам мы уже давно должны иметь среднюю зарплату в тысячу долларов и быть счастливы в свободной стране...
По мат. Spektr.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]