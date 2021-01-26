+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Головченко и Мишустин встретятся сегодня, 26 января, в Москве

Стороны на встрече в российской столице обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Беларуси.

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут во вторник переговоры в Москве, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
"Роман Головченко 26 января встретится в Москве со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным", – сказали там.

В Совмине уточнили, что встречаться премьеры будут в Доме Правительства РФ – в узком и расширенном форматах, пишет sputnik.by

фото: Спутник

В состав белорусской делегации вошли первый зам Головченко Николай Снопков, руководитель Министерства энергетики Виктор Каранкевич, глава Минфина Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, а также посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
По данным пресс-службы, стороны на встрече в российской столице обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Беларуси.

В текущем месяце Головченко и Мишустин очно не встречались, но три раза говорили по телефону: темами их общения были интеграция в Союзном государстве, энергетика, двухсторонняя торговля и транспорт.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]