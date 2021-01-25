Задержанных в "Корпусе" отпустили из милиции

Как стало известно, сегодня в здании "Корпуса" был задержан не только соучредитель перформанс-пространства "Другі паверх" Александр Королевич. Также омоновцы задержали архитектора Алексея Клышко, который имеет отношение к фестивалю "SPRAWA".