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Класковский: «И Лукашенко, и Кремль живут в особом, конспирологическом мире»

Политический обозреватель считает, что российские протесты — это просто подарок для белорусского вождя и его пропаганды.


— Лукашенко теперь может воскликнуть: ну, а что я говорил! — пишет Александр Класковский. — В недавнем интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, почему Запад начал-де крестовый поход против Беларуси, Лукашенко заявил: «Чтобы ближе подобраться к вам, к России. Следующими будете вы. Потому не расслабляйтесь».

Конечно, те, у кого своя голова на плечах, понимают: в обеих странах к массовым выступлениям привели грубые, наглые действия авторитарных властей.

Но и Лукашенко, и Кремль живут в особом, конспирологическом мире, где нет места признанию собственных грехов и ошибок, а все внутренние потрясения объясняются исключительно кознями коварного Запада.

В такой конспирологической картине мира белорусский вождь действительно предстает этаким оракулом. Причем извлекает из этого практическую пользу, навязывая российскому руководству мысль о своей незаменимости для него. Мол, мы же в одной лодке, в одном окопе. Поддерживайте меня, если не хотите, чтобы проклятые супостаты перетянули Беларусь в свой лагерь и таким образом ближе подобрались к вам.


В общем, нынешняя российская политическая турбулентность и перспектива дальнейшего ухудшения отношений Кремля с Западом играют на интересы Лукашенко.

Сейчас он может рассчитывать на то, что Москва станет меньше теребить насчет конституционной реформы, транзита власти и сильнее поддерживать. Кроме того, становится еще менее вероятно, что Путин и Запад как-то договорятся о разрешении белорусского кризиса через голову Лукашенко.

Впрочем, парадоксальным образом и для противников Лукашенко подъем уличной активности в России — вдохновляющий фактор. Хотя тут не до эйфории: оба режима достаточно крепки.

При этом очевидно, что перспективы перемен в Беларуси во многом зависят от того, какой будет Россия.
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