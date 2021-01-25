+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Михаил Пастухов: Пятое колесо невозможно встроить в старую телегу власти

В стремлении придать Всебелорусскому народному собранию статус государственного органа просматривается российский или казахский вариант транзита власти, но у этой инициативы нет конституционной перспективы.

Михаил Пастухов: Пятое колесо невозможно встроить в старую телегу власти
С приближением февраля ситуация вокруг Всебелорусского народного собрания (ВНС) становится все более туманной. Сегодня обнародованы новые предложения по изменению в Конституцию, правда, непонятно кем предложенные. 

В Конституции предлагается записать, что Всебелорусское народное собрание — представительный и учредительный орган власти, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения по важнейшим вопросам государственной жизни и государственного строительства.
Согласно предложениям, ВНС получает право утверждать окончательные результаты голосования по выборам президента Беларуси.

Во что в конце концов может превратиться Всебелорусское народное собрание? Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с доктором юридических наук, профессором Михаилом Пастуховым.

- На мой взгляд, наделение Всебелорусского народного собрания правом утверждать окончательные результаты голосования по выборам президента Беларуси нелогично с юридической точки зрения. Что значит «утверждает»? Какое отношение к выборам имеет Всебелорусское народное собрание? Для того, чтобы утвердить результаты выборов, надо, прежде всего, изучить полученные данные, рассмотреть имеющиеся жалобы – и только после этого выносить решение.
 
Понятное дело, что власти предержащие хотели бы как-то оживить ВНС, придать ему статус квази-органа, сделать средством реализации своей воли. Однако путем внесения поправок в Закон «О республиканских и местных собраниях» это едва ли можно сделать. Для признания Всебелорусского народного собрания в качестве органа власти надо вносить изменения и дополнения в Конституцию, а для этого потребуется проводить республиканский референдум.

Более того, если говорить о действующей редакции Конституции, то она сама вызывает сомнения, поскольку референдумы 1995, 1996 и 2004 годов носили незаконный характер, а их результаты вызывали сомнения в своей достоверности. 

Тем самым, Всебелорусское народное собрание может стать только ширмой, которая прикрывает действующую власть. Оно может стать третьей палаты парламента во главе с Лукашенко, если он займет место председателя президиума ВНС. В таком случае просматривается российский или казахский вариант транзита верховной власти. Правда, в инициативе белорусских властей пока не имеется конституционной основы. 

-В каком виде авторы Всебелорусского народного собрания могут преподнести мероприятие народу?

-Если вносить поправки в Конституцию через парламент – народ останется в стороне. Если выносить поправки через референдум, то будет трудно обосновать тезис, зачем нужен такой орган власти. Уже сейчас очевидно, что это - пятое колесо в телеге государственной власти, которое не вписывается в действующую систему власти. Оно лишь демонстрирует вырождение нынешней власти, ее фиктивный характер.

-Почему тогда власти не хотят отказаться от этой затеи?

- Похоже, что власть равняется на своих «друзей по советскому прошлому и по методам управления». Диктаторские системы рушатся на глазах, обнажая силовую составляющую. В таких условиях надо хоть чем-то прикрыться и найти «тихое местечко», из которого можно управлять всеми процессами. В белорусских условиях таким местечком представляется президиум ВНС, находящийся выше всех органов власти и недоступный критике и народному гневу. На самом деле, ВНС – это лишь соломинка на старой системе власти, которую уже невозможно спасти.
 «Белорусский партизан»
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]