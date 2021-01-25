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Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии

В Беларуси в понедельник, 25 января, внезапно началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил.


Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

«Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях» , - отметили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности.

«Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», - заявили в Минобороны.

Отмечается, что завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.

В Беларуси с августа 2020 продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

В ООН призвали белорусские власти соблюдать международные обязательства и освободить всех журналистов и других, кого незаконно задержали за использование ими права на свободу взглядов, организацию и участие в мирных собраниях.
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