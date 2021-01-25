Число задержанных за субботу составило по всей РФ — около 3600 человек. Представители оппозиции обещают, что акции протеста будут проходить до самых выборов в Госдуму, пишет Телеграф.





Замглавы московского отделения оппозиционной партии «Яблока» Андрей Морев заявил по итогам 23 января, что «пока ничья: власти думают, как сбить протест, а гражданское общество зализывает раны, обдумывая следующий шаг».





Андрей Морев полагает, что к выборам в Госдуму протестные настроения усилятся, а число сторонников оппозиции вырастет.





Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.





Что говорят власти РФ?

С той или иной степенью массовости акции протеста прошли в 125 городах России. Представители разрозненной оппозиции говорят о 250-300 тыс. протестующих по всей стране. Власти говорят, что большого количества протестующих не заметили. Знакомо, не правда ли?





«Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей», — утверждает Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.





Заговорили власти РФ и о влиянии «Запада». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак даже написал, что «как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведет Россию в условиях мирового шторма».





Новая акция протеста в следующие выходные

Кажется, российская оппозиция решила брать пример с белорусов, которые с августа каждые выходные, а еще и в будни выходят на марши, цепи солидарности и дворовые акции протеста.





Руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в прямом эфире «Навальный Live» заявил о планах провести протесты в следующие выходные (30-31 января).





По его словам, штабы Навального, несмотря на аресты координаторов, покажут, как они умеют «самоорганизоваться» и «перегруппировываются».





«Мы в следующие выходные проведем новые протестные акции по всей стране. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, — сказал представитель Фонда. — Он сейчас находится в опасности, и для этого никаких средств, никаких инструментов не жалко. И мы считаем, что наши абсолютно справедливые требования должны быть выполнены».





Что говорят эксперты?

Российский политолог Константин Костин считает, что активность протеста в России будет угасать.





«Выплеск негатива произошел, а какой-то серьезной политической программы не видно. Попытка поиграть в Беларусь со стороны внесистемной оппозиции очевидна, но пока это не очень работающая стратегия», — уверен эксперт, передает Коммерсант.





Но Константин Костин уверен, что «безусловно, будет попытка вовлечь в протестную активность более широкие социальные слои, чтобы как-то воспользоваться этим активом в ходе выборов».









«У Путина начнут расти усы Лукашенко»

В свою очередь, политолог Владимир Пастухов уверен, что российским властям не удастся погасить протесты, так как актив сформировался. А широкая география акций создаст для Кремля большие «логистические трудности».





«У Путина начнут расти усы Лукашенко. Режим будет быстро сваливаться в «минскую колею», занимая глухую оборонительную позицию. Поле для маневра резко сузилось, но еще больше сократилась способность маневрировать.





В прошлом остались методы длинных разводок. Нет ни сил, ни времени, ни исполнителей для этого. Вероятность повторения фокуса типа «Крым наш» равна околонулю. Каждым следующим куском можно элементарно подавиться», — пишет на страницах «Эха Москвы» политолог.





«Смена режима, скорее всего, будет выглядеть как «двухходовка». Сначала будет довольно длительная стадия вроде бы бессмысленных и бестолковых протестов без видимого успеха, невидимым результатом которой будет переформатирование путинского электората в антипутинский.





А потом бывший путинский электорат найдет себе нового лидера и все свершится достаточно быстро», — уверен Владимир Пастухов.





«В некотором смысле людей в Кремле можно пожалеть. Навальный разорвал шаблон, и единственным адекватным ответом на это может быть только встречный разрыв шаблона. Но это то единственное, что Кремль уже не может себе позволить, и поэтому сложившаяся после возвращения Навального ситуация является для него западней.





Это достаточно просторная западня, масштабная, как геленджикская резиденция. В ней можно довольно долго отсиживаться, но чистить ее потом будут «ершиком», — пишет политолог.





«Бюрократия находится в обороне»

Вот и российский политик Леонид Гозман уверен, что в России начинаются процессы, похожие на белорусские. И действовать Кремль будет также, как и Александр Лукашенко.





«Бюрократия находится в обороне. У оппозиции есть образ будущего (или даже много таких образов) — есть понимание, что будет после победы, а единственная цель бюрократии – сохранение сегодняшнего положения с «Днем сурка» в качестве идеала.





И бюрократии нечего предложить атакующей части общества. Лишь архаику – апелляцию к традиционным ценностям, про которые так и непонятно, что же это такое, лжи про ужасную Европу, да поиск врагов народа в виде иностранных агентов и пятой колонны», — уверен политик в отсутствии идеологии у властей РФ, которую могли бы воспринять большинство россиян.





Леонид Гозман уверен, что российские власти сделают ставку на «угрозу применения силы, конечно».





«Но люди, как мы только что видели, не пугаются. Держаться так какое-то время можно, но рассчитывать таким образом остановить развитие – это то же самое, что устраивать молебны о дожде, чтобы остановить лесные пожары. Молебны они, кстати, заказывают, но есть сомнения в эффективности», — пишет Леонид Гозман.





«Действительно, похоже на Беларусь»

В свою очередь, российский обозреватель Артемий Троицкий прямо сравнивает ситуацию в РФ и Беларуси.





«Власть утратила инициативу в стране (об «остальном мире» и говорить нечего), и от бодрого и наглого наступления, как прошлым летом, вынуждено перешла к неуверенной обороне. Перед лицом потихоньку (а может быть, и стремительно) консолидирующегося на антипутинских позициях народа.





Это, действительно, похоже на Беларусь — ждать пришлось недолго. Есть один большой минус по сравнению с соседями: степень единения народа и градус неприятия диктатора там гораздо выше. (Но это дело времени).





Возможно, есть и плюс — лукашенковская «вертикаль» твёрже, компактнее, менее коррумпирована, чем расхлябанная и раздираемая дрязгами путинская. Так что вероятность раскола, или «свала» элит РФ мне представляется более реалистичной, чем в Беларуси.





Другое дело, что качество этой «элиты» настолько удручающе низкое — и в человеческом, и в чисто профессиональном плане — что она и расколоться-то вряд ли сможет. Ни мозгов, ни духу не хватит», — пишет обозреватель.