"Россия оказалась младшим братом Беларуси"

«Россия явно оказалась «младшим братом» Беларуси: Путин учится у Лукашенко, российские протестующие вынуждены учиться у белорусских. Для российских властей Лукашенко – единственная релевантная ролевая модель. И это очень плохая новость. Опыт Лукашенко учит: жестокость эффективна», – написал в своем Instagram Зыгарь.





По мнению писателя, «режим в России крепок и поддержка Путина по-прежнему велика, российские протестующие берут пример с белорусских братьев, тем же занимается и глава государства».





И Михаил Зыгарь делает вывод, что Владимир Путин очень внимательно следит за судьбой Александра Лукашенко.





«Кремль смотрит на новости из Минска как на хрустальный шар. Чем жёстче там, тем сильнее будут мочить у нас», — уверен российский писатель.





Михаил Зыгарь — российский писатель, режиссёр, политический журналист, военный корреспондент, бывший главный редактор телеканала «Дождь» (2010—2015), автор бестселлера «Вся кремлёвская рать» (2015).