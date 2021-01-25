Народного гнева уже не боится? Лукашенко "выгулял" новые мерседесы
У ворот Дворца независимости сегодня были замечены новые Mercedes спецподразделения ГАИ «Стрела», предназначенные для сопровождения кортежа Лукашенко.
Фото опубликовал в своем телеграм-канале блогер Мотолько.
Как ранее сообщал Мотолько, мерседесы за 2 млн евро появились в гараже у Лукашенко еще до выборов, но долгое время простаивали.
Как предположил тогда Мотолько, новые машины Лукашенко планировал впервые использовать в день инаугурации.
Но на фоне массовых протестов и "тайной" инаугурации, видимо, испугался. Теперь же, похоже, уже решил, что нет причин бояться народного гнева за столь наглое использование наших денег на фоне дефицита госбюджета и самого серьезного в истории страны кризиса.
16:35 25/01/2021
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