Как ранее сообщал Мотолько, мерседесы за 2 млн евро появились в гараже у Лукашенко еще до выборов, но долгое время простаивали.



Как предположил тогда Мотолько, новые машины Лукашенко планировал впервые использовать в день инаугурации.





Но на фоне массовых протестов и "тайной" инаугурации, видимо, испугался. Теперь же, похоже, уже решил, что нет причин бояться народного гнева за столь наглое использование наших денег на фоне дефицита госбюджета и самого серьезного в истории страны кризиса.