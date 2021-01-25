Субботние протесты в России вдохновили многих белорусов, пишет Петр Кузнецов в своем телеграм-канале.





Да, многие считают, что в процентном соотношении россиян вышло намного меньше, чем выходило белорусов в августе и сентябре и поэтому, мол, ничего серьезного.





Другие им возражают, что в России это — первый протест после долгого молчания, то есть, начало волны, и если уж сравнивать с Беларусью, то уместнее сравнение не с августом, а с июнем — с первыми акциями Солидарности с задержанными кандидатами в президенты.





Думаю, именно вторая позиция ближе к истине и у протестов в РФ есть все шансы разгореться до очень высокого уровня.





В соцсетях доминирует мнение, что если под Путиным зашатается чувствительно, то ему будет не до спасения Лукашенко и не до вмешательства в наши дела. И это, мол, будет содействовать тому, что и протесты в Беларуси станут эффективнее и достигнут успеха. Эта точка зрения верна, но лишь отчасти. И вот почему.





Протесты в России могут принести Беларуси пользу только в одном случае: если они будут победными.





И сам Лукашенко, а вслед за ним и его пропаганда, очень активно продвигают тезис о том, что, мол, подавляя гражданское сопротивление в Беларуси, они одновременно «защищают» от нестабильности и РФ. На самом деле, как это часто бывает с белорусским официальным дискурсом, все обстоит с точностью наоборот.





Если в России победит любого вида революция, дни белорусского режима будут сочтены и все произойдет, как в 1991. Крах коммунистического режима в Москве автоматически привел к тому, что большинство номенклатурщиков и силовиков или переобулись, или сошли с арены и Беларусь получила и независимость, и национальное правительство.





В свою очередь, если у Путина все хорошо и против него никто не протестует, то, что происходит в Минске, его затрагивает очень мало — августовские события хоть и вдохновляли многих россиян, но их массовое выступление было невозможно без собственного внутреннего триггера.





Если же Россию тоже накрывет протестной волной, но и Путин и Лукашенко остаются у власти, это качественно меняет ситуацию. Пока у Путина все было спокойно, а Минск штормило, Кремль мог себе позволить навязывать белорусскому режиму свое видение и свои сценарии, правда, без особого успеха.





Но если вдруг в ситуации, когда и в обеих странах бушует протест, Лукашенко, лишившись поддержки, падет, это уже, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям для Кремля, потому что может стать мощнейшим стимулирующим фактором для российского гражданского общества и определенным индикатором для номенклатуры: какой бы маленькой и незначительной для россиян не казалась Беларусь, поражение брутального режима Лукашенко может заставить задуматься о собственных перспективах многих.





То есть ситуация, в которой в России идут протесты, но Путин остается у власти, крайне выгодна белорусским властям. Она, во-первых, исключает действия Кремля против режима. Во-вторых, создает условия и мотивы для усиления ресурсной и политической поддержки Лукашенко со стороны Путина.





В-третьих, ставит перед самим Путиным неприятную проблему: если Лукашенко падет в момент, когда сам Путин с трудом будет удерживать власть, то у Путина будет очень слабая позиция и очень ограниченный инструментарий для того, чтобы удержать Беларусь в зоне своего влияния.





Надо понимать: если все хорошо и спокойно и у Путина, и на Западе, то нестабильная и взрывоопасная ситуация в Беларуси не выгодна никому и есть основания ждать, что все стороны будут стараться проблему решить.





Если же под Путиным под самим шатается, ему все равно, насколько стабильна или нестабильна Беларусь. Но, в свою очередь, крайне невыгодно, чтобы власть здесь изменилась — по перечисленным выше причинам.





Таким образом, в ближайшее время нам стоит ожидать сближения позиций Минска и Москвы по ряду вопросов и усиление поддержки Лукашенко Кремлем. В краткосрочной перспективе активизация протестного движения в России приведет только к этому.





Если же мы смотрим на Россию и думаем о том, каким образом их протесты могут быть полезны нам, то надо понимать: только одним — полной победой. Иначе — никак.