К чему бы это? В армии внезапная проверка боеготовности
25 января по распоряжению министра обороны под руководством начальника Генштаба – первого заместителя министра обороны начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, сообщает Минобороны РБ
Основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях, говорится в сообщении.
Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады, отмечается в сообщении.
Минобороны также сообщает, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности.
Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.
15:46 25/01/2021
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