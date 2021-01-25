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Ушел в несознанку: Путин впервые прокомментировал расследование Навального

Путин отрицает, что владеет «дворцом» из расследования Навального

Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в одном из расследований оппозиционера Алексеят Навального дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. 

Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» — заявил Путин.

Напомним, фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован 19 января на YouTube, на следующий день после его ареста в московском аэропорту.

Двучасовой фильм рассказывает о дворце, который строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

Менее чем за неделю фильм набрал на YouTube уже более 85 млн просмотров - это абсолютный рекорд.
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