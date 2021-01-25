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Валерий Цепкало: Весной власть сама даст повод для протестов

Бывший соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Валерий Цепкало предсказал новую волну протестов, сообщает РИА Новости.




«Революции всегда имеют пульсирующий характер. В любых социальных событиях подобного характера сначала идет постепенный подъем, нарастает человеческая энергетика», — сказал Цепкало.

По словам политика, пик протестов в Беларуси пришелся на август и сентябрь, «потом постепенно это сходило на спад». Однако весной власть сама даст повод для протестов, считает Цепкало.

«Она не даст повод только в том случае, если будет сидеть тихо и не вылазить, не высказываться и так далее. Но это противоречит природе власти. Она не может сидеть в бункере, а должна что-то делать, поэтому — да, будет всплеск», — заключил основатель белорусского Парка высоких технологий.
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