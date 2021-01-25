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Лукашенко припомнил силовикам сливы данных в интернете

Лукашенко признал наличие такой проблемы как публикация персональных данных сотрудников силовых ведомств и не только в сети интернет и обвинил руководителей силовых ведомств в том, что они не могут обеспечить сохранность этих данных.





Сегодня на совещании по вопросу введения биометрических паспортов весной 2021 года Лукашенко особо отметил, что в случае принятия положительного решения его особо интересует такой момент как обеспечение защиты персональных данных.

«… обеспечим ли защиту персональных данных? Это меня больше всего настораживает, потому что на данном этапе даже «двойки» вам нельзя поставить по защите персональных данных. Не получится, что мы нахомутаем еще проблему?», - спросил он.
АФН
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