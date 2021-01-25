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Преподаватель из Витебска присоединился к забастовке с требованием отставки Лукашенко

Преподаватель специальных дисциплин Витебского государственного колледжа культуры и искусств Анатолий Гришкевич написал заявление на имя директора заведения о присоединении к общенациональной забастовке

«Я не могу дальше работать и делать вид, что ничего не происходит. Не могу быть частью этой системы. Педагог не может абстрагироваться от насилия и несправедливость, которые происходят вокруг. Не хочу врать и учить неправде своих учеников. Я надеюсь, что наступит другое время и мы сможет построить новую Беларусь», - поясняет свое решение Анатолий Гришкевич.
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