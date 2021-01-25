«Я не могу дальше работать и делать вид, что ничего не происходит. Не могу быть частью этой системы. Педагог не может абстрагироваться от насилия и несправедливость, которые происходят вокруг. Не хочу врать и учить неправде своих учеников. Я надеюсь, что наступит другое время и мы сможет построить новую Беларусь», - поясняет свое решение Анатолий Гришкевич.







