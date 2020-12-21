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Еще одно уголовное дело за "оскорбление" Лукашенко

Уголовное дело в отношении Владимира Михалко из Речицы заведено еще 27 ноября прошлого года. В 20-х числах декабря его задержали, сообщает "Полесская Весна".

Как считают в Следственном комитете, еще 1 сентября 2020 года Владимир Михалко, во время, когда в отношении него велся административный процесс, на улице Советской, в районной больнице, в здании РОВД и в других общественных местах в присутствии других граждан многократно публично в словесной форме высказывал оскорбления в адрес Лукашенко. 

По данным следователей, Михалко в это время находился в состоянии алкогольного опьянения.

О поступке Михалко вспомнили только почти через три месяца, когда районный отдел Следственного комитета завел в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса. На то время Владимир Михалко скрывался и сразу задержать его милиционерам не удалось.

21 декабря 2020 года следователь по особо важным делам Речицкого районного отдела Следственного комитета Дмитрий Локтев вынес решение о проведении обыска в одном из частных домов, где по его мнению мог скрываться Михалка. Там его нашли и задержали.

По данным правозащитников, сейчас Владимир Михалко содержится в гомельском СИЗО. Согласно части 1 статьи 368 мужчине может грозить до двух лет заключения.
Источник: spring96.org
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